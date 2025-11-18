Эксперты сообщили, что китайские машины и Tesla «следят» за россиянами

Данные автопроизводители постоянно осуществляют мониторинг действий владельцев своих машин, собирая полный объём информации. Попытки избежать слежки обречены на провал, поскольку это необходимо для функционирования автомобиля.

Эксперты сообщили, что китайские машины и Tesla «следят» за россиянами. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на эксперта Эльдара Муртазина.

По его словам, данные автопроизводители постоянно осуществляют мониторинг действий владельцев своих машин, собирая полный объём информации.

Попытки избежать слежки обречены на провал, поскольку это необходимо для функционирования автомобиля. Они в режиме нон-стоп передают в Китай не только звук, но и телеметрию, видео и всё остальное. Защититься от этого невозможно, иначе авто просто не будет работать.