Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 18
Срд, 19
Чтв, 20
ЦБ USD 81.05 -0.08 19/11
ЦБ EUR 93.93 -0.49 19/11
Нал. USD 81.60 / 81.30 18/11 17:30
Нал. EUR 94.60 / 94.94 18/11 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 300
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 177
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 194
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 781
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Эксперты сообщили, что китайские машины и Tesla «следят» за россиянами
Данные автопроизводители постоянно осуществляют мониторинг действий владельцев своих машин, собирая полный объём информации. Попытки избежать слежки обречены на провал, поскольку это необходимо для функционирования автомобиля.

Эксперты сообщили, что китайские машины и Tesla «следят» за россиянами. Об этом пишет «Абзац» со ссылкой на эксперта Эльдара Муртазина.

По его словам, данные автопроизводители постоянно осуществляют мониторинг действий владельцев своих машин, собирая полный объём информации.

Попытки избежать слежки обречены на провал, поскольку это необходимо для функционирования автомобиля. Они в режиме нон-стоп передают в Китай не только звук, но и телеметрию, видео и всё остальное. Защититься от этого невозможно, иначе авто просто не будет работать.