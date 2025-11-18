Рязань
Десятки домов в Рязани остались без отопления и горячей воды
Десятки домов в Рязани 18 ноября остались без отопления и горячей воды. Об этом сообщили в соцсетях МУП «РМПТС»

На участке теплотрассы на улице Урицкого проведут переврезку. До 20:00 18 ноября горячую воду и отопление отключили по адресам:

  • улица Урицкого, дома №№ 10/70, 12, 14, 14 корпус 1, 14 корпус 2, 14 корпус 3, 16, 16 корпус 1, 16 корпус 2, 18, 18 корпус 1, 20, 20 корпус 1, 20 корпус 2, 21, 23, 25, 27;
  • улица Фирсова, дом № 2;
  • улица Циолковского, дома №№ 1/7, 3, 5 корпус 1;
  • площадь Театральная, дома №№ 1/7, 1/37, 3, 5;
  • улица Электрозаводская, дома №№ 54, 54а;
  • улица Ленина, дом № 2/68.

В зону отключения попал детский сад № 2.

Ранее сообщалось, что на улице Урицкого работы находятся на завершающей стадии. Подрядчик завершил монтаж всех трубопроводов, осталось провести переврезку для подключения к основной магистрали. После отопление запустят по основной схеме.