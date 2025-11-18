Аналитика ВТБ показала, что экономика возвращается к сбалансированным темпам роста

Аналитика ВТБ показала, что после периода быстрого роста в 2023—2024 годах российская экономика демонстрирует замедление. Текущая переориентация экономики сопровождается сменой драйверов и структурными изменениями, заявил член правления банка Виталий Сергейчук на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Краснодар».

«Нужно понимать, что экономика — это не стометровка, а марафон, и здесь важно соизмерять свои возможности и ресурсы на длинной дистанции. Конечно, в год, два, три можно прыгать выше своего роста и демонстрировать высокие темпы роста экономике. В текущие годы сбалансированный рост — это 1,5% роста ВВП, к чему мы аккуратно и возвращаемся», — подчеркнул он.

По оценкам аналитиков, рост ВВП в третьем квартале уже был нулевым по отношению к предыдущему кварталу с исключенной сезонностью. Динамика по отраслям неоднородна: положительную показывают ритейл и сектора, ориентированные на внутренний спрос, в то время как экспортно-ориентированные и добывающие отрасли, а также связанный с ними транспорт, демонстрируют снижение. Еще одним фактором напряжения, как отметили специалисты, стала рекордно низкая безработица, приблизившаяся к 2%.

Текущий период высоких ставок, по словам Сергейчука, обусловлен внутренними факторами, а не внешними шоками.

«Стимул, который качнул ставку в свою более высокую сторону, — это рост бюджетных расходов, рост кредитных портфелей, связанный с перестройкой экономики, с ростом инвестиций компаний в ту самую перестройку, переориентацию на восток», — пояснил он.

При этом, Сергейчук добавил, что консервативная бюджетная политика и ужесточение налогового режима создают условия для будущего смягчения денежно-кредитной политики.

Ожидается, что сочетание мер регулятора, включая обязательную покупку валюты в рамках зеркалирования, окажет давление на рубль. Аналитики банка не исключили, что курс к концу 2026 года может приблизиться к уровню 100 рублей за доллар. Снижение ключевой ставки оживит инвестиционную активность, подчеркнули специалисты. На конец следующего года в банке прогнозируют ставку в 13%, указал Виталий Сергейчук.

«Если говорить о следующем годе, то нужно отметить, что у нас супер-консервативный бюджет, и это позволит ЦБ в конце концов снижать ставку бодрее. Изменение налогов в прошлом году, повышение НДС в следующем позволят получить более структурно сбалансированный бюджет, и это будет гораздо меньше оказывать влияние на денежную массу и на те внутренние причины роста инфляции, которые были в предыдущие годы. Опять же рассчитываем на дальнейшее снижение ключевой ставки и более активную инвестиционную стратегию или политику наших компаний», — заключил он.