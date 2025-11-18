44% пожаров в зданиях Рязанской области произошли из-за электротехнических причин

Отмечается, что в результате таких пожаров: 13 человек погибло; 16 получили ожоги и травмы; огнём уничтожено и повреждено 362 строения. Материальный ущерб превысил 292 миллиона рублей. В сравнении с 2024 годом этого же периода, отмечается некоторое улучшение. Количество пожаров, вызванных электроникой, снизились на 0,3%.