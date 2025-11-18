Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 305
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 210
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 196
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 795
44% пожаров в зданиях Рязанской области произошли из-за электротехнических причин. Об этом пишет МЧС по региону.

Отмечается, что в результате таких пожаров:

  • 13 человек погибло;
  • 16 получили ожоги и травмы;
  • огнём уничтожено и повреждено 362 строения.

Материальный ущерб превысил 292 миллиона рублей.

В сравнении с 2024 годом этого же периода, отмечается некоторое улучшение. Количество пожаров, вызванных электроникой, снизились на 0,3%.