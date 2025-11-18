40-летний рязанец вынес из подъезда велосипед

В полицию обрался 18-летний местный житель и сообщил, что пропало его двухколесное средство передвижения. Оперативники установили, что недавно на окраине города мужчина продавал с рук велосипед, похожий на похищенный. К преступлению оказался причастен 40-летний местный житель. Ранее его судили за кражу. Подозреваемого задержали. Возбуждено уголовное дело.