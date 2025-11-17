Зеленский: Франция передаст Украине системы ПВО SAMP-T, ракеты и авиабомбы

Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что Париж передаст Украине системы ПВО SAMP-T, ракеты и авиабомбы. Об этом 17 ноября сообщило ТАСС. Как уточнил Зеленский, Франция, помимо 100 самолетов Rafale F4, поставит Украине восемь систем ПВО SAMP-T, радары к ним, ракеты «воздух — воздух» и авиабомбы. Он добавил, что Париж также передаст Киеву 55 новых электровозов. Зеленский отметил, что это стратегические договоренности, которые будут работать до 2035 года.

