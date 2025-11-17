За выходные в Рязанской области поймали 19 пьяных водителей

Всего инспекторы обнаружили 837 нарушений ПДД. Из них восемь совершили пешеходы. Остановили 17 водителей без водительского увостоверения. Выявили семь нарушений, связанных с перевозкой детей.