ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО

Российские военные взяли под контроль Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области. Украинская армия за сутки потеряла до 1375 военных. ВС РФ сорвали две попытки контратак украинских подразделений, пытавшихся деблокировать окруженных солдат в Купянске. ПВО сбилв 104 беспилотника ВСУ.

