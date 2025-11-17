Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 258
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 020
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 125
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 653
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские военные взяли под контроль Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области. Украинская армия за сутки потеряла до 1375 военных. ВС РФ сорвали две попытки контратак украинских подразделений, пытавшихся деблокировать окруженных солдат в Купянске. ПВО сбилв 104 беспилотника ВСУ.

ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Российские военные взяли под контроль Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области.

Украинская армия за сутки потеряла до 1375 военных.

ВС РФ сорвали две попытки контратак украинских подразделений, пытавшихся деблокировать окруженных солдат в Купянске.

ПВО сбилв 104 беспилотника ВСУ.