ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО
Российские военные взяли под контроль Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области. Украинская армия за сутки потеряла до 1375 военных. ВС РФ сорвали две попытки контратак украинских подразделений, пытавшихся деблокировать окруженных солдат в Купянске. ПВО сбилв 104 беспилотника ВСУ.
ВС РФ освободили три населенных пункта в зоне СВО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Российские военные взяли под контроль Платоновку в ДНР, Двуречанское в Харьковской области и Гай в Днепропетровской области.
Украинская армия за сутки потеряла до 1375 военных.
ВС РФ сорвали две попытки контратак украинских подразделений, пытавшихся деблокировать окруженных солдат в Купянске.
ПВО сбилв 104 беспилотника ВСУ.