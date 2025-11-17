В Рязанской области произошло смертельное ДТП
Отмечается, что в субботу, 15 ноября, на восьмом километре автодороги «Подвязье-Насурово-Бахмачеево», по предварительной информации, рязанец на «Ладе Гранта» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате происшествия 33-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
В Рязанской области произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в субботу, 15 ноября, на восьмом километре автодороги «Подвязье-Насурово-Бахмачеево», по предварительной информации, рязанец на «Ладе Гранта» не справился с управлением и съехал в кювет.
В результате происшествия 33-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте ДТП. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
По факту ДТП проводится проверка.