В Рязанской области произошло ДТП с пострадавшим
Отмечается, что авария случилась в понедельник, 17 ноября, в селе Успенское Скопинского района на улице Абрикосовой. Там столкнулись две легковушки. По данным канала, есть пострадавший. На месте работают экстренные службы.
