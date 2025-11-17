В Рязанской области произошло ДТП с пострадавшим

Отмечается, что авария случилась в понедельник, 17 ноября, в селе Успенское Скопинского района на улице Абрикосовой. Там столкнулись две легковушки. По данным канала, есть пострадавший. На месте работают экстренные службы.