В Рязанской области на выходных полиция задержала более 120 человек

В выходные дни в Рязанской области полиция провела рейды, чтобы обеспечить порядок и проверить соблюдение законов. За пятницу и субботу полицейские задержали более 120 человек. Основное внимание уделили центральным улицам Рязани, особенно улице Почтовой. В ходе рейдов было выявлено 11 нарушений миграционного законодательства иностранными гражданами. Также в других районах области: в Касимовском, Рыбновском, Михайловском, Клепиковском, Сасовском, Скопинском и Шацком, — было зафиксировано еще 12 правонарушений. Кроме того, во время проверки магазинов и кафе в Рязани были обнаружены нарушения правил продажи алкоголя. В одном магазине на улице Качевская и в кафе на улице Зубковой изъяли более 40 литров спиртного.

Полиция планирует продолжать проводить подобные рейды для обеспечения безопасности в регионе.