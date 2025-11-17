В Рязани задержали 46-летнего иностранца, который разгромил остановку

Наряд ППС заметил, что мужчина разбивает стены остановочного комплекса, расположенного около онкодиспансера. Они задержали злоумышленника. Им оказался 46-летний гражданин одной из стран Средней Азии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

