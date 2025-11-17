Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 261
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 034
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 134
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 671
В Рязани назначили мировым судьей Оксану Секошину
В Рязани назначили Секошину Оксану Сергеевну мировым судьей судебного участка № 14 Октябрьского районного суда города. Об этом сообщила пресс-служба Областного суда. Судья назначена постановлением Рязанской областной Думы 12 ноября. Срок ее полномочий — три года.

