В Рязани назначили мировым судьей Оксану Секошину

В Рязани назначили Секошину Оксану Сергеевну мировым судьей судебного участка № 14 Октябрьского районного суда города. Об этом сообщила пресс-служба Областного суда. Судья назначена постановлением Рязанской областной Думы 12 ноября. Срок ее полномочий — три года.