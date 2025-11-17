В Рязани два дня подряд фиксировали превышения ПДК сероводорода

«Зачем ставить эти лаборатории, которые фиксируют нарушения? Все равно нет никаких дальнейших действий, ничего не меняется. Долго мы будем травиться», — спросила рязанка. На этот комментарий в министерстве природопользования ей ответили, что стационарный пост наблюдения за воздухом в Дашково-Песочне 15 и 16 ноября зафиксировал превышения ПДК сероводорода.

В Дашково-Песочне два дня подряд фиксировали превышения предельно допустимых концентраций сероводорода. Об этом сообщили минприроды Рязанской области в ответ на комментарий об «удушливом мощном запахе» в районе «Глобуса» под постами губернатора Павла Малкова.

«Протоколы замеров мы направили в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер», — отметили в ведомстве.