Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 258
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 020
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 125
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 653
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Рязани два дня подряд фиксировали превышения ПДК сероводорода
«Зачем ставить эти лаборатории, которые фиксируют нарушения? Все равно нет никаких дальнейших действий, ничего не меняется. Долго мы будем травиться», — спросила рязанка. На этот комментарий в министерстве природопользования ей ответили, что стационарный пост наблюдения за воздухом в Дашково-Песочне 15 и 16 ноября зафиксировал превышения ПДК сероводорода.

«Протоколы замеров мы направили в природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор и Роспотребнадзор для принятия мер», — отметили в ведомстве.