В России ввели пожизненное заключение за склонение детей к диверсиям

В России ужесточили наказание за склонение детей к диверсиям и терроризму. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Максимальное наказание, которое грозит за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности, — пожизненное лишение свободы. Новые нормы отменяют сроки давности по таким преступлениям, ограничивают право на ходатайство об УДО и запрещают условное осуждение за участие в диверсионном сообществе. Их организаторам грозит ответственность не только за создание и руководство сообществами, но и за все совершенные преступления.

В России ужесточили наказание за склонение детей к диверсиям и терроризму. Соответствующий закон подписал президент Владимир Путин, передает 17 ноября RT.

Максимальное наказание, которое грозит за склонение детей к террористической или диверсионной деятельности, — пожизненное лишение свободы.

Новые нормы отменяют сроки давности по таким преступлениям, ограничивают право на ходатайство об УДО и запрещают условное осуждение за участие в диверсионном сообществе.

Их организаторам грозит ответственность не только за создание и руководство сообществами, но и за все совершенные преступления.

Ранее Госдума приняла закон об усилении уголовного наказания за диверсии.