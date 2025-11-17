В России предложили запретить новогодние украшения в виде бокалов и бутылок вина

В России предложено ограничить продажу новогодних украшений в виде бокалов, бутылок вина и других атрибутов, связанных с алкоголем. С такой инициативой выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской облдумы Михаил Иванов, передает «Газета. ру».

Он отметил, что такие елочные игрушки могут нести скрытый вред для детей.

Иванов подчеркнул, что Новый год — это семейный праздник, который должен ассоциироваться с волшебством и добром. Он предостерег от формирования у детей связи между праздником и алкоголем через такие украшения. По его мнению, это может привести к мягкому, но настойчивому приучению к пагубной привычке.

Депутат отметил, что инициатива направлена не против самих праздников, а на защиту детей от негативного влияния. Он предложил заменить алкогольные атрибуты на традиционные новогодние игрушки — шары, шишки и фигурки животных, которые не имеют двусмысленного смысла. Иванов считает, что такие меры будут способствовать воспитанию здоровых привычек с детства и укреплению ценностей здорового образа жизни в обществе.