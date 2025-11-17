Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
11°
Срд, 19
ЦБ USD 81.13 0 18/11
ЦБ EUR 94.42 -0.68 18/11
Нал. USD 81.31 / 81.40 17/11 17:50
Нал. EUR 94.33 / 95.05 17/11 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 261
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 034
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 134
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 671
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В России предложили запретить новогодние украшения в виде бокалов и бутылок вина
В России предложили ограничить продажу новогодних украшений в виде бокалов, бутылок вина и других алкогольных атрибутов. Инициатива принадлежит Михаилу Иванову, депутату Брянской облдумы и зампреду Всемирного русского народного собора. Он отметил, что такие игрушки могут негативно влиять на детей, формируя у них ассоциацию праздника с алкоголем и способствуя приучению к вредной привычке. Иванов подчеркнул, что Новый год должен символизировать волшебство и добро. Предложение не направлено против праздников, а на защиту детей. Иванов предлагает заменить алкогольные украшения традиционными — шарами, шишками, фигурками животных, чтобы способствовать формированию здоровых привычек и укреплению ценностей здорового образа жизни.

В России предложено ограничить продажу новогодних украшений в виде бокалов, бутылок вина и других атрибутов, связанных с алкоголем. С такой инициативой выступил заместитель председателя Всемирного русского народного собора и депутат Брянской облдумы Михаил Иванов, передает «Газета. ру».

Он отметил, что такие елочные игрушки могут нести скрытый вред для детей.

Иванов подчеркнул, что Новый год — это семейный праздник, который должен ассоциироваться с волшебством и добром. Он предостерег от формирования у детей связи между праздником и алкоголем через такие украшения. По его мнению, это может привести к мягкому, но настойчивому приучению к пагубной привычке.

Депутат отметил, что инициатива направлена не против самих праздников, а на защиту детей от негативного влияния. Он предложил заменить алкогольные атрибуты на традиционные новогодние игрушки — шары, шишки и фигурки животных, которые не имеют двусмысленного смысла. Иванов считает, что такие меры будут способствовать воспитанию здоровых привычек с детства и укреплению ценностей здорового образа жизни в обществе.