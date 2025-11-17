В России пересмотрят сроки обучения в ВУЗах с учетом мнения работодателей

В России пересматривают сроки обучения в вузах с учётом мнения работодателей. Артем Метелев, глава комитета Госдумы по молодёжной политике, сообщил, что изменения касаются специальностей, где 4 года обучения недостаточно. Работа ведётся уже 2 года после выхода из Болонской системы, с участием представителей отраслей и министерств, чтобы определить необходимые сроки подготовки. Новый подход опирается на опыт до Болонской системы и адаптируется к современным требованиям рынка труда. Количество специалистов не уменьшится, а их квалификация повысится. Четырёхлетнее обучение сохранят для многих профессий, шестилетний срок введут лишь для некоторых направлений. Также планируется активное внедрение технологий ИИ в образовательный процесс и рабочие практики.

В России начался пересмотр сроков обучения в вузах, и в первую очередь учитывается мнение работодателей. Глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев сообщил, что изменения касаются тех специальностей, где четырех лет обучения недостаточно, передает «Газета. ру».

По словам депутата, работа над изменениями ведется уже два года после выхода из Болонской системы. Основное внимание уделяется подготовке специалистов, соответствующих требованиям российского рынка труда. В процессе обсуждения принимали участие представители различных отраслей и министерств, которые определяли необходимые сроки подготовки.

Метелев отметил, что новый подход позволит использовать лучший опыт, существовавший до внедрения Болонской системы, адаптируя его к современным требованиям. Он также опроверг прогнозы о возможном дефиците кадров, подчеркнув, что количество специалистов не уменьшится, но их квалификация повысится. Четырехлетнее образование будет пересмотрено для ряда профессий, а шестилетний срок введут только для некоторых направлений.

Среди новых трендов в высшем образовании депутат выделил внедрение технологий искусственного интеллекта, которые будут все больше интегрироваться в рабочие процессы.