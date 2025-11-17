В Петербурге задержали группу мужчин, регулярно издевавшихся над школьницей

В Санкт-Петербурге мужчины надругались над 13-летней девочкой. Об этом сообщили в телеграм-канале «Плохие новости».

Отец девочки регулярно приводил в дом друзей для распития спиртного и позволял им делать с собственной дочерью «что угодно».

На протяжении восьми месяцев трое мужчин вели со школьницей интимную переписку и совершали с ней действия сексуального характера.

По данному делу возбуждены уголовные дела. Все виновные задержаны.