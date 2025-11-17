Рязань
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 258
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 020
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 125
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 653
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В МВД рассказали, что заменить просроченные права можно без экзаменов
Министерство внутренних дел РФ разъяснило ситуацию с водительскими удостоверениями, срок действия которых истёк. Если гражданин не управлял автомобилем после истечения срока, полиция не имеет оснований для штрафа. Водительские удостоверения, срок которых закончился в 2023 году, будут считаться недействительными только с 2026 года. Замена документов возможна без сдачи экзаменов, но с предоставлением медицинского заключения, паспорта и удостоверения. За вождение с недействительными правами предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Министерство внутренних дел РФ разъяснило ситуацию с водительскими удостоверениями, срок действия которых истек. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-центре МВД сообщили, что если гражданин не управлял автомобилем после истечения срока действия удостоверения, то оснований для привлечения к ответственности у полиции нет.

Согласно информации, национальные водительские удостоверения, срок действия которых закончился в период с 1 января по 31 декабря 2023 года, будут считаться недействительными только в 2026 году. Водители смогут заменить свои удостоверения без необходимости сдачи экзаменов, однако для этого потребуется предоставить медицинское заключение, подтверждающее отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством, а также национальный паспорт и само удостоверение.

Важно отметить, что за управление автомобилем с недействительными правами предусмотрен штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.