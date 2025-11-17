Рязань
Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Корешкова
16 ноября в возрасте 101 года скончалась ветеран Великой Отечественной войны и почётный гражданин Ульяновска Надежда Александровна Корешкова. Родилась в 1925 году в селе Большая Речка Новосибирской области. С 16 лет работала на эвакуированном военном заводе, в 18 была призвана в армию, служила на 3-м Украинском фронте и в контрразведке «СМЕРШ». День Победы встретила под Веной. После войны служила в истребительной противотанковой бригаде до 1947 года, вышла в запас лейтенантом. Познакомилась с мужем, с которым прожила 58 лет. В Ульяновске работала инспектором и вышла на пенсию в 1981 году. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За отвагу» и другими, а также знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 года».

16 ноября на 101-м году жизни ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Ульяновска Надежда Александровна Корешкова. Администрация города и мэр Александр Болдакин выразили глубокие соболезнования её родным и близким.

Надежда Корешкова родилась в 1925 году в селе Большая Речка Троицкого района Новосибирской области. В 16 лет, после первого курса Горного техникума, она уехала в Новосибирск и устроилась на эвакуированный из Тулы военный завод, где трудилась на станке, изготавливая заготовки для снарядов. В 18 лет была призвана в армию, окончила курсы шофёров и в апреле 1944 года отправилась на 3-й Украинский фронт. Летом того же года её отобрали в контрразведку «СМЕРШ», где она занималась обработкой секретных документов. День Победы она встретила под Веной.

После войны, в августе 1945 года, Надежда Корешкова поступила на службу в истребительную противотанковую бригаду, где прослужила до 1947 года, уйдя в запас в звании лейтенанта. Именно там она познакомилась с будущим мужем — майором Василием Ивановичем Корешковым. Их совместная жизнь длилась 58 лет.

После переезда в Ульяновск Надежда работала инспектором в квартирном отделе городского исполкома и вышла на пенсию в 1981 году. Она была награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «, «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За отвагу», а также знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 года».

Фото: Администрация Ульяновска