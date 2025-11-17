У рязанца конфисковали мопед за повторную пьяную езду

Отмечается, что осужденный повторно сел за руль мопеда пьяным. На улице Ленина в селе Чернава Милославского района его остановили полицейские. Суд рассмотрел уголовное дело и назначил мужчине наказание в виде 300 часов обязательных рабо. Также его лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года.