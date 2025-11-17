Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
11°
Срд, 19
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 81.51 / 81.40 17/11 14:15
Нал. EUR 94.40 / 95.17 17/11 14:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 258
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 020
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 125
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 653
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Telegram начал предлагать пользователям привязать почту для сохранения аккаунта
Пользователи Telegram начали получать уведомления с предложением привязать к своему аккаунту электронную почту для обеспечения доступа к аккаунту в случае проблем с получением SMS-кодов. Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», данная функция была внедрена в октябре и доступна как новым пользователям, так и владельцам уже существующих аккаунтов. Добавление электронной почты стало ответом на сообщения о возможных перебоях в доставке кодов подтверждения через мобильных операторов. Тем не менее, авторизация в Telegram по-прежнему возможна через голосовой звонок, в котором бот диктует код.

Пользователи Telegram начали получать уведомления с предложением привязать к своему аккаунту электронную почту для обеспечения доступа к аккаунту в случае проблем с получением SMS-кодов. Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», данная функция была внедрена в октябре и доступна как новым пользователям, так и владельцам уже существующих аккаунтов.

Добавление электронной почты стало ответом на сообщения о возможных перебоях в доставке кодов подтверждения через мобильных операторов. Тем не менее, авторизация в Telegram по-прежнему возможна через голосовой звонок, в котором бот диктует код.

Подобные меры были ранее реализованы и в WhatsApp, где пользователи также получают рекомендации по добавлению электронной почты для восстановления доступа к учетной записи. В мессенджере отмечают, что привязка почты позволяет восстановить доступ даже без сетевого подключения, необходимого для получения SMS или звонка.

Кроме того, пользователи, которые повторно регистрируют свой номер телефона, смогут авторизоваться в аккаунте с помощью ранее подтвержденного электронного адреса.