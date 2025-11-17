Telegram начал предлагать пользователям привязать почту для сохранения аккаунта

Пользователи Telegram начали получать уведомления с предложением привязать к своему аккаунту электронную почту для обеспечения доступа к аккаунту в случае проблем с получением SMS-кодов. Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», данная функция была внедрена в октябре и доступна как новым пользователям, так и владельцам уже существующих аккаунтов. Добавление электронной почты стало ответом на сообщения о возможных перебоях в доставке кодов подтверждения через мобильных операторов. Тем не менее, авторизация в Telegram по-прежнему возможна через голосовой звонок, в котором бот диктует код.

Подобные меры были ранее реализованы и в WhatsApp, где пользователи также получают рекомендации по добавлению электронной почты для восстановления доступа к учетной записи. В мессенджере отмечают, что привязка почты позволяет восстановить доступ даже без сетевого подключения, необходимого для получения SMS или звонка.

Кроме того, пользователи, которые повторно регистрируют свой номер телефона, смогут авторизоваться в аккаунте с помощью ранее подтвержденного электронного адреса.