Суд оставил в СИЗО рязанского депутата, насмерть сбившего подростка

Экс-глава Алешинского сельского поселения в Рыбновском районе Юрий Исаев останется в СИЗО до 19 января. Напомним, 56-летний депутат, не имея «прав» и находясь в состоянии алкогольного опьянения, столкнулся с питбайком. В результате аварии подросток скончался на месте.