Стало известно, будут ли делить ЕГЭ по русскому языку на разные уровни сложности

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ по русскому языку сохраняет единую форму и не будет разделяться на базовый и профильный уровни, как в математике. По его словам, разделение не требуется, поскольку русский язык — один из самых успешно сдаваемых предметов. Музаев отметил, что текущая модель экзамена «отработана годами» и хотя вызывает вопросы у родителей, экспертов и вузов, она остается эффективной. В 2024 году обсуждались возможные изменения критериев оценки для будущих инженеров, но большинство специалистов подтвердили важность высокого уровня грамотности для всех направлений подготовки.

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ по русскому языку не будет разделяться на профильный и базовый уровни, как это сделано с математикой. Об этом пишет РБК.

На встрече с родителями школьников он отметил, что в этом нет необходимости, так как русский язык — один из предметов, который сдается успешнее всего.

Музаев подчеркнул, что модель сдачи экзамена по русскому языку «отработана годами» и вызывает вопросы не только у родителей, но и у экспертов и представителей вузов.

Он также напомнил, что в 2024 году на Всероссийском общественном обсуждении поднимался вопрос о возможном изменении критериев оценки для выпускников, планирующих поступать на инженерно-технические специальности. Однако большинство специалистов считают, что грамотность и образованность, которые демонстрирует экзамен по русскому языку, важны для всех специальностей.