Стало известно, будут ли делить ЕГЭ по русскому языку на разные уровни сложности

Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ по русскому языку не будет разделяться на профильный и базовый уровни, как это сделано с математикой. Об этом пишет РБК.
На встрече с родителями школьников он отметил, что в этом нет необходимости, так как русский язык — один из предметов, который сдается успешнее всего.
Музаев подчеркнул, что модель сдачи экзамена по русскому языку «отработана годами» и вызывает вопросы не только у родителей, но и у экспертов и представителей вузов.
Он также напомнил, что в 2024 году на Всероссийском общественном обсуждении поднимался вопрос о возможном изменении критериев оценки для выпускников, планирующих поступать на инженерно-технические специальности. Однако большинство специалистов считают, что грамотность и образованность, которые демонстрирует экзамен по русскому языку, важны для всех специальностей.