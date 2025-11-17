Рязань
Стало известно, будут ли делить ЕГЭ по русскому языку на разные уровни сложности
Глава Федеральной службы по надзору в сфере образования Анзор Музаев сообщил, что ЕГЭ по русскому языку не будет разделяться на профильный и базовый уровни, как это сделано с математикой. Об этом пишет РБК.

На встрече с родителями школьников он отметил, что в этом нет необходимости, так как русский язык — один из предметов, который сдается успешнее всего.

Музаев подчеркнул, что модель сдачи экзамена по русскому языку «отработана годами» и вызывает вопросы не только у родителей, но и у экспертов и представителей вузов.

Он также напомнил, что в 2024 году на Всероссийском общественном обсуждении поднимался вопрос о возможном изменении критериев оценки для выпускников, планирующих поступать на инженерно-технические специальности. Однако большинство специалистов считают, что грамотность и образованность, которые демонстрирует экзамен по русскому языку, важны для всех специальностей.