Рязанские полицейские нашли более 30 нарушений со стороны водителей грузовиков

Рязанские полицейские нашли более 30 нарушений со стороны водителей грузовиков. Об этом сообщает минтранс региона.

Отмечается, что несоблюдение правил дорожного движения водителями таких транспортных средств несет угрозу безопасности.

Перегруз, неисправности, усталость водителя — все это может привести к трагедии.

За перевозку груза с превышением нормы предусмотрен штраф от 300 до 600 тысяч рублей.