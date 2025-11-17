Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
11°
Срд, 19
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 81.51 / 81.40 17/11 14:15
Нал. EUR 94.40 / 95.17 17/11 14:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 258
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 019
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 125
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 652
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Рязанские полицейские нашли более 30 нарушений со стороны водителей грузовиков
Отмечается, что несоблюдение правил дорожного движения водителями таких транспортных средств несет угрозу безопасности. За перевозку груза с превышением нормы предусмотрен штраф от 300 до 600 тысяч рублей.

Рязанские полицейские нашли более 30 нарушений со стороны водителей грузовиков. Об этом сообщает минтранс региона.

Отмечается, что несоблюдение правил дорожного движения водителями таких транспортных средств несет угрозу безопасности.

Перегруз, неисправности, усталость водителя — все это может привести к трагедии.

За перевозку груза с превышением нормы предусмотрен штраф от 300 до 600 тысяч рублей.