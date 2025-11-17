Рязанцы сообщили о сбое в работе мобильного приложения «Сбер»
Оонлайн-банк недоступен. Зайти в него не получается.
Рязанцы сообщили о сбое в работе мобильного приложения «Сбер». Об этом жительница сообщила в редакцию РЗН. Инфо.
Отмечается, что онлайн-банк недоступен. Зайти в него не получается.
В пресс-службе банка прокомментироали ситуацию.
«В настоящий момент все сервисы банка работают в штатном режиме. Ранее могли возникать краткосрочные трудности с использованием ряда услуг банка. Мы приносим извинения за временные сложности», — написали в сообщении.