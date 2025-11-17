Рязанцы смогут попасть на бесплатные экскурсии в Коломну
Жители смогут увидеть самый большой кремль Подмосковья, попробовать пастилу и калачи в рамках серии туристических поездок, приуроченных к юбилею ЦППК.
Рязанцы смогут попасть на бесплатные экскурсии в Коломну. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.
Экскурсии проводятся бесплатно, нужно забронировать их на
Возрастное ограничение 18+.