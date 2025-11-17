Рязанцы смогут попасть на бесплатные экскурсии в Коломну

Жители смогут увидеть самый большой кремль Подмосковья, попробовать пастилу и калачи в рамках серии туристических поездок, приуроченных к юбилею ЦППК.

Рязанцы смогут попасть на бесплатные экскурсии в Коломну. Об этом сообщает пресс-служба ЦППК.

Экскурсии проводятся бесплатно, нужно забронировать их на сайте .

Возрастное ограничение 18+.