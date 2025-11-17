Рязанцы рассказали, посещают ли они библиотеки

Регулярно посещают библиотеки 16% жителей, 14% бывают раз в несколько месяцев или в год, а еще 13% — раз в несколько лет. Что касается типов библиотек, то самыми посещаемыми являются городские, районные и детские.

Об этом пишет сервис SuperJob.

