Рязанцы рассказали, посещают ли они библиотеки
Регулярно посещают библиотеки 16% жителей, 14% бывают раз в несколько месяцев или в год, а еще 13% — раз в несколько лет. Что касается типов библиотек, то самыми посещаемыми являются городские, районные и детские.
