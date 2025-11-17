Рязанцам напомнили о новых требованиях к вывескам на иностранном языке

Рязанским предпринимателям напомнили о новых требованиях к вывескам на иностранном языке. Об этом в своих соцсетях 17 ноября рассказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

В России с 1 марта 2026 года вступают в силу изменения в закон о защите прав потребителей. Нововведения касаются всей публичной информации на иностранном языке: вывесок, указателей, сайтов, мобильных приложений, интерфейсов сервисов, витрин и стендов.

Теперь всю эту информацию необходимо продублировать на русском языке. Русский язык должен указываться первым и быть не менее заметным: одинаковый шрифт, размер, цвет, сопоставимое расположение. Содержание на русском и иностранном языках должно полностью совпадать.

Михаил Пронин подчеркнул, что бизнесу важно заранее подготовиться к изменениям, иначе грозят штрафы.

Он рекомендовал рязанским предпринимателям сделать следующее:

проверить всю клиентскую информацию: вывески, таблички, ценники, стенды, а также сайты, приложения и страницы в соцсетях, особое внимание уделив иностранным словам и англицизмам без перевода;

заранее подготовить новые макеты вывесок и внести изменения на сайте и в интерфейсы сервисов так, чтобы русский текст размещался первым и по оформлению не уступал иностранному;

проверить рекламные материалы, рассылки и речевые скрипты сотрудников и, при использовании иностранных слов, давать понятные пояснения, ориентироваться на словари;

если бренд основан на иностранном названии, рассмотреть регистрацию товарного знака, поскольку зарегистрированное иностранное наименование можно будет использовать без перевода.

Напомним, в июне 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о защите русского языка в публичном пространстве.