Песков: Россия может предпринять меры безопасности на фоне угрозы конфликта с НАТО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможном вооруженном конфликте между Россией и НАТО, который, по мнению Писториуса, может начаться уже до 2029 года. Об этом пишет «Коммерсантъ». Песков отметил, что подобная милитаристская риторика становится все более распространенной в Европе, и подчеркнул, что в России нет сторонников конфронтации с Североатлантическим альянсом. Однако, по его словам, «вынужденно мы можем предпринимать меры по обеспечению нашей безопасности».

Песков также добавил, что такие заявления не способствуют улучшению ситуации. Министр обороны Германии ранее заявил, что некоторые военные эксперты предполагают возможность начала конфликта уже в 2028 году, а некоторые историки даже считают, что «мы провели последнее мирное лето».