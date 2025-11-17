Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
11°
Срд, 19
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 81.51 / 81.40 17/11 14:15
Нал. EUR 94.40 / 95.17 17/11 14:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 258
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 019
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 125
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 652
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Песков: Россия может предпринять меры безопасности на фоне угрозы конфликта с НАТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможном вооруженном конфликте между Россией и НАТО, который, по мнению Писториуса, может начаться уже до 2029 года. Об этом пишет «Коммерсантъ». Песков отметил, что подобная милитаристская риторика становится все более распространенной в Европе, и подчеркнул, что в России нет сторонников конфронтации с Североатлантическим альянсом. Однако, по его словам, «вынужденно мы можем предпринимать меры по обеспечению нашей безопасности».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможном вооруженном конфликте между Россией и НАТО, который, по мнению Писториуса, может начаться уже до 2029 года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Песков отметил, что подобная милитаристская риторика становится все более распространенной в Европе, и подчеркнул, что в России нет сторонников конфронтации с Североатлантическим альянсом. Однако, по его словам, «вынужденно мы можем предпринимать меры по обеспечению нашей безопасности».

Песков также добавил, что такие заявления не способствуют улучшению ситуации. Министр обороны Германии ранее заявил, что некоторые военные эксперты предполагают возможность начала конфликта уже в 2028 году, а некоторые историки даже считают, что «мы провели последнее мирное лето».