Павел Малков: рязанский центр «Забота и милосердие» запустил проект «Ателье адаптивной одежды»

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о начале реализации в регионе нового проекта в поддержку ветеранов специальной военной операции и людей с ограниченными возможностями здоровья. Информацию об этом разместили на сайте Правительства региона.

«Рязанский центр „Забота и милосердие“ запустил проект „Ателье адаптивной одежды“. Главная цель — создание удобной, функциональной одежды для ветеранов СВО и людей с ограниченными возможностями здоровья. Небольшое ателье будет адаптировать изделия Фонда защитников Отечества, а также дорабатывать личные вещи бойцов с учетом индивидуальных потребностей», — отметил губернатор.

По словам Павла Малкова, в проекте задействованы лучшие специалисты региона с большим опытом конструирования и пошива одежды. Для мастеров и волонтерских объединений проводятся обучающие мастер-классы. Планируются регулярные встречи с защитниками и участниками проекта «ГЕРОИ62», чтобы лучше понимать их запросы: где нужна адаптация готовой одежды, а где пошив «с нуля». Кроме того, ателье будет изготавливать специальные изделия для военных госпиталей.