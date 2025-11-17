На трассе в Рязанской области иномарка насмерть сбила женщину

Трагедия случилась в воскресенье, 16 ноября, в Захаровском районе на 562-ом километре Р-132 «Золотое кольцо». По предварительно информации, 47-летний житель Тульской области на «Фольксваген Поло» наехал на женщину-пешехода. В результате происшествия она скончалась на месте. Личность погибшей устанавливается.