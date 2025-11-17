Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 17
Втр, 18
11°
Срд, 19
ЦБ USD 81.13 0 18/11
ЦБ EUR 94.42 -0.68 18/11
Нал. USD 81.31 / 81.40 17/11 17:50
Нал. EUR 94.33 / 95.05 17/11 17:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 261
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
8 034
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 134
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 671
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
Медведев высказался о сроках завершения спецоперации
По его словам, спецоперация на Украине продолжится, пока Россия не достигнет своих целей. «Специальная военная операция продолжается. Вы знаете отлично ради чего, почему. Мы продолжим до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», — сказал Медведев на слете активистов «Молодой Гвардии» в Москве.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев СВО высказался о сроках завершения спецоперации. Его слова 17 ноября передало РИА Новости.

Как отметил Медведев, спецоперация на Украине продолжится, пока Россия не достигнет своих целей.

«Специальная военная операция продолжается. Вы знаете отлично ради чего, почему. Мы продолжим до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», — заявил Медведев на слете активистов «Молодой Гвардии» в Москве.