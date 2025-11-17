Медведев высказался о сроках завершения спецоперации

По его словам, спецоперация на Украине продолжится, пока Россия не достигнет своих целей. «Специальная военная операция продолжается. Вы знаете отлично ради чего, почему. Мы продолжим до тех пор, пока Россия не достигнет своих целей», — сказал Медведев на слете активистов «Молодой Гвардии» в Москве.