Лавров: саммит Путина и Моди состоится через три недели в Нью-Дели

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров подтвердил, что российско-индийский саммит пройдет в Нью-Дели через три недели. Об этом он заявил во время переговоров с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, который находится с визитом в Москве, передает «Ъ». Лавров отметил, что визит Джайшанкара является своевременным на фоне предстоящего саммита, который состоится 4-5 декабря. Данный форум будет приурочен к государственному визиту президента России Владимира Путина в Индию, запланированному на 5 декабря. В рамках мероприятия запланированы обсуждения по вопросам совместного производства, сотрудничества в сфере туризма и увеличения туристического потока между двумя странами.

Контакты между Россией и Индией происходят на фоне давления со стороны США, которые недавно ввели дополнительные пошлины на индийскую продукцию в размере 25%. Вашингтон пытается убедить Индию отказаться от закупок российской нефти. Несмотря на это, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко уверил, что Индия продолжает закупать российские нефтепродукты, несмотря на снижение импорта на 50% в результате переговоров с США.