Лавров: саммит Путина и Моди состоится через три недели в Нью-Дели
Контакты между Россией и Индией происходят на фоне давления со стороны США, которые недавно ввели дополнительные пошлины на индийскую продукцию в размере 25%. Вашингтон пытается убедить Индию отказаться от закупок российской нефти. Несмотря на это, замминистра иностранных дел России Андрей Руденко уверил, что Индия продолжает закупать российские нефтепродукты, несмотря на снижение импорта на 50% в результате переговоров с США.