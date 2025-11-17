Губернатор Павел Малков: Считаю для себя важным и обязательным принять участие в акции «Коробка храбрости»

Губернатор Рязанской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Павел Малков принял участие во Всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости».

Этот проект приурочен к Всемирному дню ребенка и организован партией «Единая Россия» по всей России. Цель акции «Коробка храбрости» — поддержать детей, находящихся на длительном лечении и реабилитации в медицинских учреждениях. В ее рамках проводится сбор книг, игрушек, наборов для творчества, конструкторов, головоломок, пазлов, настольных игр, различных канцтоваров. Все собранные подарки будут переданы в медицинские учреждения региона и детям, находящимся в больницах на новых территориях.

Пункты приема работают в штабе общественной поддержки регионального отделения «Единой России», административных зданиях, торговых центрах, на предприятиях. Они будут открыты до 2 декабря. Принять участие могут все желающие.

Свои подарки юным пациентам Павел Малков положил в «Коробку храбрости», установленную в музее Правительства региона. Губернатор подчеркнул: «Очень важная акция. И важная она в первую очередь для нас самих. Дети с тяжелыми заболеваниями вынуждены, к сожалению, проводить большое количество времени в медицинских учреждениях. Наша задача — хотя бы немного облегчить им там лечение, принести каплю радости. Акция партии „Единая Россия“ „Коробка храбрости“ стала уже традиционной и проходит в тринадцатый раз по всей стране. Это возможность для всех желающих передать таким детям что-то приятное. То, что может порадовать ребенка и стать небольшой наградой и поощрением за прохождение какой-то сложной медицинской процедуры. Считаю для себя важным и обязательным принять в ней участие. И призываю всех присоединиться к этому социальному проекту».

В Рязанской области в проекте «Коробка храбрости» уже приняли участие представители различных региональных и муниципальных органов власти, волонтерских объединений, депутаты, общественные активисты, работники предприятий, учреждений социальной сферы, студенты.