Для рязанцев выпустили метеопредупреждение

Отмечается, что в период с 9 до 13:00 17 ноября на территории области ожидаются осадки в виде мокрого снега, переходящие в дождь, местами налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица, усиление южного ветра до 15 м/с.