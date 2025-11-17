Частную компанию, охранявшую рязанские школы, привлекли к ответственности

Росгвардейцы во время проверки установили, что сотрудники ООО «Застава» работали в школах, не имея правового статуса частного охранника. На компанию составили административный протокол и подали в суд. В итоге ООО «Застава» оштрафовали на четыре тысячи рублей. Решение не вступило в законную силу.

