ЦБ сохранил курс доллара на 18 ноября выше ₽81

Центральный банк России установил официальный курс валют на вторник, 18 ноября. Об этом пишет РБК. Согласно информации, опубликованной на сайте регулятора, курс доллара США составил ₽81,1302, евро — ₽94,4179, а юаня — ₽11,4002. В выходные и понедельник, 17 ноября, курсы валют были следующими: доллар — ₽81,1276, евро — ₽95,0987, юань — ₽11,4021.