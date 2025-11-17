29-летний рязанец хотел зарезать знакомого

В отдел обратился 18-летний житель Сасова и сообщил, что дома его угрожает зарезать нетрезвый знакомый. На место немедленно выехали сотрудники полиции. Участковые утихомирили 29-летнего местного жителя и доставили его в отдел полиции. Нож у злоумышленника изъяли. Возбуждено уголовное дело.