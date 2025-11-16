В Рязани для обработки дорог использовали 172 тонны реагента

15 ноября в Рязани выпал первый снег. Из-за этого ДБГ приступила к работам в режиме зимних погодных условий. Как отметили в мэрии, на прошедшей неделе каждую ночь в Рязани дежурили сотрудники и спецтехника. Состояние дорог мониторили по камерам видеонаблюдения. В ночь 16 ноября город в составе колонн выехали 14 комбинированных дорожных машин. Особое внимание уделяли спускам, подъемам и опасным участкам. Для противогололедной обработки Рязани использовали 172 тонны реагента и 24 м³ песко-соляной смеси.

В Рязани для обработки дорог использовали 172 тонны реагента. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации 16 ноября.

15 ноября в Рязани выпал первый снег. Из-за этого ДБГ приступила к работам в режиме зимних погодных условий. Как отметили в мэрии, на прошедшей неделе каждую ночь в Рязани дежурили сотрудники и спецтехника. Состояние дорог мониторили по камерам видеонаблюдения.

В ночь 16 ноября город в составе колонн выехали 14 комбинированных дорожных машин. Особое внимание уделяли спускам, подъемам и опасным участкам. Для противогололедной обработки Рязани использовали 172 тонны реагента и 24 м³ песко-соляной смеси.

Ранее жителей региона предупреждали, что 16 ноября на территории Рязанской области ожидается понижение среднесуточной температуры воздуха на пять и более градусов по сравнению с предыдущими сутками.

И. о. мэра Борис Ясинский акцентировал внимание городских служб на ухудшении погоды, чтобы те вовремя начали обработку от гололеда.