В Рязанском районе легковушка съехала в кювет после ДТП

Авария случилась 15 ноября около деревни Кельцы Рязанского района. По словам очевидцев, столкнулись две легковушки, одна из них съехала в кювет. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.