В Рязани произошло убийство
В Рязани произошло убийство. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Инцидент произошел днем 13 ноября. По данным следкома, 46-летний подозреваемый и его 69-летний знакомый выпили и поругались. Фигурант несколько раз ударил мужчину по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть).

Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Идет сбор доказательств.