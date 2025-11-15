В Рязани произошло убийство

Инцидент произошел днем 13 ноября. По данным следкома, 46-летний подозреваемый и его 69-летний знакомый выпили и поругались. Фигурант несколько раз ударил мужчину по голове. Потерпевший скончался на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть). Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Идет сбор доказательств.