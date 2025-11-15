В Рязани ликвидируют обломки БПЛА

Днем 15 ноября на территории региона будет проводиться работа по обезвреживанию и ликвидации обломков БПЛА. «Просьба сохранять спокойствие и не пугаться громких звуков. Если вы увидели обломок — приближаться к нему нельзя! Необходимо отойти минимум на 100 метров и позвонить по номеру 112», — отметили в региональной опергруппе. Напомним, над Рязанской областью сбили 25 украинских БПЛА. После массированной атаки на предприятии произошел пожар. Угроза БПЛА на территории региона действовала с 3:18 до 9:50 15 ноября.

