Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 15
Вск, 16
Пнд, 17
ЦБ USD 81.13 0.53 15/11
ЦБ EUR 95.1 1.4 15/11
Нал. USD 81.30 / 81.40 15/11 08:04
Нал. EUR 94.50 / 95.12 15/11 08:04
Новости
Итоги года New
Публикации
Студенты РТК мечтают стать мастерами в компании «Зелёный сад — наш дом...
Успешное сотрудничество девелопера и Рязанского техноло...
29 октября 15:06
2 204
Наследие и запрещенка. Как связаны рязанский ВООПИиК и проект-иноагент...
Как связана деятельность рязанского отделения ВООПИиК и...
10 октября 14:15
7 781
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
7 018
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
7 431
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Все спецпроекты →
В России продажи зимних туров выросли на 23%
По данным «Ъ», путешествия стали более доступными из-за укрепления рубля, расширения чартерных программ и либерализации визового режима с Китаем. Отмечается, что Вьетнам и Китай впервые вошли в топ-5 популярных направлений, вытеснив Турцию и Россию. Эксперты связывают ограниченный интерес россиян к внутренним направлениям с выраженным интересом туристов именно к пляжному отдыху. Лидерами продаж, как сообщил «Ъ», остаются Египет (30% рынка), Таиланд (20%) и ОАЭ (17%). Выраженный рост сейчас показывает и другое курортное азиатское направление — Индонезия.

В России продажи зимних туров выросли на 23% год к году. Об этом 15 ноября сообщил «Ъ».

По данным газеты, путешествия стали более доступными из-за укрепления рубля, расширения чартерных программ и либерализации визового режима с Китаем.

Отмечается, что Вьетнам и Китай впервые вошли в топ-5 популярных направлений, вытеснив Турцию и Россию. Эксперты связывают ограниченный интерес к внутренним направлениям с выраженным интересом туристов именно к пляжному отдыху.

Лидерами продаж, как сообщил «Ъ», остаются Египет (30% рынка), Таиланд (20%) и ОАЭ (17%). Выраженный рост сейчас показывает и другое курортное азиатское направление — Индонезия.