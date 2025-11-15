В России продажи зимних туров выросли на 23%

По данным «Ъ», путешествия стали более доступными из-за укрепления рубля, расширения чартерных программ и либерализации визового режима с Китаем. Отмечается, что Вьетнам и Китай впервые вошли в топ-5 популярных направлений, вытеснив Турцию и Россию. Эксперты связывают ограниченный интерес россиян к внутренним направлениям с выраженным интересом туристов именно к пляжному отдыху. Лидерами продаж, как сообщил «Ъ», остаются Египет (30% рынка), Таиланд (20%) и ОАЭ (17%). Выраженный рост сейчас показывает и другое курортное азиатское направление — Индонезия.

В России продажи зимних туров выросли на 23% год к году. Об этом 15 ноября сообщил «Ъ».

По данным газеты, путешествия стали более доступными из-за укрепления рубля, расширения чартерных программ и либерализации визового режима с Китаем.

Отмечается, что Вьетнам и Китай впервые вошли в топ-5 популярных направлений, вытеснив Турцию и Россию. Эксперты связывают ограниченный интерес к внутренним направлениям с выраженным интересом туристов именно к пляжному отдыху.

Лидерами продаж, как сообщил «Ъ», остаются Египет (30% рынка), Таиланд (20%) и ОАЭ (17%). Выраженный рост сейчас показывает и другое курортное азиатское направление — Индонезия.