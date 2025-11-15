Рязанец пришел к бывшей жене повидаться с детьми и украл деньги

В Новомичуринске Пронского района мужчина пришел к бывшей жене повидаться с детьми и украл деньги. Об этом 15 ноября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Из квартиры 25-летней жительницы Новомичуринска пропали 10 тысяч рублей. Она прятала деньги среди белья в шкафу. Девушка рассказала полицейским, что в дом приходит бывший муж, чтобы провести время с детьми. Они развелись больше полугода назад.

Полицейские установили, что он причастен к краже. По предварительной информации УМВД, в последнее время мужчина начал употреблять наркотики. Когда злоумышленник остался с детьми наедине в комнате, он нашел в шкафу деньги и забрал их. Мужчина хотел купить наркотики.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ, по которой грозит до пяти лет лишения свободы.