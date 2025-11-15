Рязанцы попросили откликнуться очевидцев наезда на пешехода

Отмечается, что ДТП произошло примерно в 18:10 14 ноября на улице Татарская, дом № 68. По словам очевидцев, автомобиль «Киа Соренто» сбил мужчину в красной куртке на выезде из двора. Автор поста ищет записи видеорегистратора.

