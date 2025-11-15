Рязанцам пообещали снег и заморозки 16 ноября

В области ночью будет облачно. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки (мокрый снег, снег), а также налипание мокрого снега. Днем на дорогах будет гололедица. Осадков не прогнозируют. Ветер ожидается западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит −6…−1°С, днем — −3…+2°С.