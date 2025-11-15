Рязань
На Земле второй год подряд произошла магнитная буря «планетарного масштаба»
На Земле второй год подряд произошла магнитная буря «планетарного масштаба». Об этом сообщило ТАСС.

Со ссылкой на данные ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечается, что магнитные бури уровня G5 — достаточно редкое явление. Последний раз они фиксировались в 2003, 2004 и 2005 годах.

Впервые после перерыва магнитная буря мощностью G5 произошла в мае 2024 года. Второй раз «экстрасильное» явление зафиксировали 12 ноября 2025 года. Магнитная буря почти достигла высшего уровня G5, возмущение составило 8,67 единиц, что соответствует значению G4,7.