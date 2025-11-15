На Земле второй год подряд произошла магнитная буря «планетарного масштаба»

Со ссылкой на данные ученых лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН отмечается, что магнитные бури уровня G5 — достаточно редкое явление. Последний раз они фиксировались в 2003, 2004 и 2005 году. Впервые после перерыва магнитная буря мощностью G5 произошла в мае 2024 года. Второй раз «экстрасильное» явление зафиксировали 12 ноября 2025 года. Магнитная буря почти достигла высшего уровня G5, возмущение достигло отметки 8,67 единиц, что соответствует значению G4,7.

