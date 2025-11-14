ВС РФ ударили ракетами «Кинжал» по объектам ВПК и энергетики Украины

Массированный удар оружием большой дальности, в том числе «Кинжалами», а также БПЛА, нанесли ночью 14 ноября в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам РФ. Кроме того, в недельной сводке МО сообщили, что российская армия завершила зачистку населенного пункта Рог в ДНР от боевиков ВСУ.

ВС РФ ударили ракетами «Кинжал» по объектам ВПК и энергетики Украины, обеспечивающим их работу. Об этом сообщили в соцсетях Минобороны.

Кроме того, в недельной сводке МО сообщили, что российская армия завершила зачистку населенного пункта Рог в ДНР от боевиков ВСУ.