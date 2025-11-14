Владельцев российских сайтов начнут штрафовать за авторизацию с помощью зарубежных сервисов

В пятницу, 14 ноября, в Госдуму внесли проект о штрафах для владельцев российских сайтов за авторизацию с помощью зарубежных сервисов, в том числе иностранной электронной почты. Отмечается, что штрафы будут достигать 700 тыс. рублей.